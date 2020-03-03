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Bolu'da, Bahar Kalkanı Operasyonu'na destek konvoyu yapıldı

Bolu’da, üzerlerinde Türk bayrakları asılı yüzlerce aracın oluşturduğu konvoyla, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Operasyonu’na destek verildi.

Bolu'da, üzerlerinde Türk bayrakları asılı yüzlerce aracın oluşturduğu konvoyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Operasyonu'na destek verildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Operasyonu'na destek vermek ve şehitleri anmak için Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası öncülüğünde şehir merkezinde konvoy düzenlendi. Karaçayır mahallesinde bulunan Siteler camii önünde bir araya gelen otomobil, otobüs, çekici ve kamyonlardan oluşan üzerlerinde Türk bayrakları asılı yüzlerce araç konvoy halinde D-100 Karayolu'nda korna çalarak ilerledi.


Sürücüler, askerlere moral vermek için General Eşref Bitlis Kışlası önünden geçerek Şehitler Mezarlığı'na geldi. Mezarlıkta düzenlenen programda istiklal marşının okunmasının ardından şehitler için dua edildi.


Düzenlenen programla ilgili açıklama yapan Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, “Türk ordusu, Türk polisi, Türk milleti her türlü zorluğa ve mücadeleye alışkın bir millettir. Geçmiş tarihimizde bunların bir çok örneği mevcuttur. Bugünden sonra vatanımızın bekası için, milletimizin huzur ve refahı için, çocuklarımızın geleceği için, Türk ordusunun her daim bekçisi olup dualarımız ile her zaman Mehmetçiğimizin ve Polisimizin yanında olduğumuzu bir daha söylemek istiyoruz” dedi.

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