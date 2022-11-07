Bolu'da balık tezgahları palamut ve hamsiyle doldu

Bolu'da balık tezgahlarında palamut ve hamsi bolluğu yaşanırken, vatandaşların balığa ilgisi de yoğun oldu.

Halk pazarında kurulan balık tezgahlarında palamut ve hamsi bolluğu yaşandı. Vatandaşlar yaklaşık 1.5 kilo ağırlığında olan palamutları ve fiyatı düşen hamsileri alabilmek için kuyruklar oluşturdu. Uzun yıllardır balıkçılık yapan Hakan Yıldız, "İki aydır palamut satıyoruz. Sona geldi artık ama devam ediyor. Palamutlar büyüdü. Tanesi 1 kilo 200 gram geliyor. Büyük balıkları 60 liraya satıyoruz. Sonlarına geldiğimiz için küçük balık yok. Bir boy ortaları var, onu da 50 liraya satıyoruz. Balıkların kalitesi çok iyi" dedi.

"Hamsi 50 liraya satılıyor"

Hamsinin de fiyatının düşüşte olduğunu ifade eden Yıldız, "Tezgahlarda talep var. Balıklar çok lezzetli. Bizde küçük balık yok. Hamsinin fiyatında da düşüş var. 80-90 liraya satılan hamsiler 50 liraya satılıyor. Çinekop 80 liraya düştü, mezgit 50 lira. Şu anda fiyatlar iyi, bu hafta iyiyiz" ifadelerini kullandı.

"Sezon palamut açısından iyiydi"

Sezona ilişkin değerlendirme yapan Yıldız, "1 ay daha devam ederse buna da şükür diyeceğiz. Sezon palamut açısından iyiydi. Çinekop ve hamsi ile de sezonu tamamlayabilirsek birkaç ay daha iyi bir sezon diyebiliriz" şeklinde konuştu.