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Bolu'da bariyerlere çarpan balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Bolu’da, D-100 karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen balık yüklü tırın sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatlik çalışma sonucunda yaralı olarak kurtarıldı.

Bolu'da, D-100 karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen balık yüklü tırın sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatlik çalışma sonucunda yaralı olarak kurtarıldı.


Kaza, dün saat 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Gerede mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu-Samsun yolundan Gerede istikametine seyir halinde olan Recep Şahin yönetimindeki 61 K 8953 plakalı balık yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü Şahin bariyerlerin parçaladığı tırın çekici kısmında sıkıştı.


İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şahin, tedavisi için Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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