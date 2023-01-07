Bolu'da basın mensupları ‘Terör', ‘Narkotik', ‘Siberay' konularında bilgilendirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bolu'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarına yönelik bilgilendirme eğitimi düzelendi.

Basın mensuplarının mesleki gelişimini sağlamak ve yaşanan olayları haberleştirirken hem de bölgede görev icra eden kolluk kuvvetleri ile diğer personelin işlerinin engellenmemesi adına sahada davranış şekillerinin geliştirilmesi amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eğitimler verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polis Memuru Koray Demirel “Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz”, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Komiser Filiz Ceyhan, “Narkorehber, Uyuma Uygulaması”, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Polis Memuru Mehmet Ali Akdemir “Siberay Tanıtım, Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik” konularında paylaşımda bulundu.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilgilendirme ve önleme faaliyetleri (BÖF) çerçevesinde eğitimler sürdürülüyor. Bu çerçevede Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polis Memuru Koray Demirel, terör nedir, terör faaliyetleri, doğru bilginin önemi ve terör saldırılarını önleme yöntemlerini anlattı. Demirel, interaktif olarak sürdürdüğü eğitimde, basın mensuplarının merak ettiği sorulara da yanıt verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Komiser Filiz Ceyhan, İçişleri Bakanlığının, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” içeriğinden bahsetti. Eğitimde, madde ve bağımlılık nedir, uyuşturucu madde çeşitleri, madde bağımlıları ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, uyuşturucuya başlama nedenlerinin en başında merak, arkadaş ısrarı, özenti, kişisel ve ailesel sorunlar ile eğlenmenin geldiği belirtildi. Ceyhan, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde toplumsal duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) tanıtarak basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polis Memuru Mehmet Ali Akdemir tarafından siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde “İnternet Dolandırıcılığı, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı” konularında bilgilendirme yapıldı.