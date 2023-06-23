Bolu'da bayram öncesi terminalde sıkı denetim

Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yolculara ve sürücülere yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde otobüs terminallerinde ve otoyollarda yoğunluklar oluşmaya başladı. Memleketine gitmek için otobüs terminallerini tercih eden yolculara ve şehirlerarası otobüs şoförlerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri emniyet kemeri denetimi yaptı. Ekipler tarafından ayrıca yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Emniyet kemerinin önemini anlatan broşürler de yolculara dağıtıldı. Ayrıca otobüs şoförlerinden molaları mümkün olduğunca fazla yaparak, bedenlerini dinç tutmaları istendi.

"Taviz vermiyoruz"

Emniyet kemeri hususunda taviz vermediklerini ifade eden otobüs şoförü Ural Mernekli, "Yolcularımıza emniyet kemerleri takmaları konusunda gereken uyarılar yapıyoruz. Ayrıca personelimiz, yolcularımıza genel hatırlatmaları yapıyor. Bu konuda taviz vermiyoruz. Kendimiz de tabii ki kurallara uyuyoruz. Güvenli bir şekilde yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Konya'ya gidiyoruz. Yolumuz uzun, dinlenmelerimizi sık sık yapıyoruz. Zaten takograf sistemine uyuyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz" dedi.