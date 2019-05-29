Bolu'da bayram tatili boyunca trafik tedbirleri artırıldı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu'da Ramazan Bayramı tatili boyunca tedbirlerini artırdı. Kazaların yoğun olduğu bölgelerde radarla hız denetimlerini sıklaştıracak olan ekipler, yorgun görünen sürücülerin ise araç dışında dinlenmelerini sağlayacak. Bolu Batı Gişeleri'nde trafik uygulaması yapan ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, bayram boyunca alınacak tedbirlerle ilgili bilgilendirdiler.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, “Her yıl ülkemizde trafik kazaları nedeniyle birçok vatandaşımız yaralanmakta veya hayatını kaybetmekte. Çok sayıda vatandaşımız ise hayatının geri kalan kısmına engelli olarak devam etmek zorunda kalmaktadır. Bu kazalar sonrasında sosyo-ekonomik kayıplar da meydana gelmektedir. Meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla özellikle bayram tatili öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde ek trafik tedbirleri planlayarak uygulamaktayız. Bayram tatili öncesinde büro hizmetlerinde görevli tüm personelimiz denetim ekiplerine takviye edilerek, fiilen denetim hizmetleri yapacak. Trafik ekiplerimiz kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olacak ve yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine yönelik çalışacaklar” dedi.

Emniyet kemeri denetimine ağırlık verilecek

Sürücülerin dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmaması için 2 saatte 10-15 dakikalık mola vermeleri yönünde bilgilendirmeler yapılacağını kaydeden Aksoy, “Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüs kalkışına izin verilmeyecek. Otobüslerde emniyet kemeri denetimine ağırlık verilecek. Tabii ki bu emniyet kemeri denetimlerinin yanı sıra otobüslerde sivil personel ağırlıklı olarak denetimde görevlendirilecek. Otobüs kazalarında savrulma nedeniyle yaralanma riskini azaltmak için özellikle otobüs yolcularımızı bilinçlendirmek amacıyla emniyet kemeri ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecek” şeklinde konuştu.

Radarla hız uygulaması devam edecek

Aksoy, kazaların yoğun olduğu bölgelerde radar uygulamasına ağırlık verileceğini belirterek, “Uykusuz ve yorgun görünen sürücülerin araç dışında dinlenmeleri sağlanacak. Bu arada araç içerisindeki diğer yolculara da bilgilendirmeler yapılacak. Özel yük izin taşıma belgeli ve özel izin belgeli araçlar bayram tatili süresince trafiğe çıkamayacak olup, bununla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğünce düzenlenme yapıldı ve ekiplerimiz tarafından titizlikle takibi yapılacak” dedi.