İhlas Haber Ajansı

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Bolu'da bazı cadde ve sokaklar göle döndü

Bolu’da sağanak yağış şehir merkezinde etkili oldu.

Bolu'da sağanak yağış şehir merkezinde etkili oldu. D-100 karayolunun kenarlarında ve ara sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.



Bolu'da akşamüzeri başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ara sokaklarda ve D-100 karayolunun kenarlarında su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İzzet Baysal Caddesi'nde birden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar olumsuz etkilendi. Ayrıca sağanakta Bolu Sanayi Sitesi girişi olan yol adeta göle döndü. Derenin ortasından geçermiş gibi bir görüntüye bürünen yolda sürücüler gitmekte zorlandı.

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