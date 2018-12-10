Bolu'da, Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Örnek Soru Yazım Çalıştayı başladı

Bolu'da, 4 gün boyunca sürecek olan ‘2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesinde Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Örnek Soru Yazım Çalıştayı” açılış toplantısıyla başladı.

Bolu'da, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy ve öğretmenlerin katıldığı 4 gün sürecek olan ‘2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesinde Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Örnek Soru Yazım Çalıştayı' başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Dr. Sadri Şensoy, katılımın ve soru çeşitliliğinin artması için yapılan ilk çalıştay olduğunu söyledi.

Şensoy, 2023 eğitim vizyonunda ölçme değerlendirme açısından konulan birinci hedefin eğitim kalitesinin artırılması için ölçme değerlendirme yöntemleri etkinleştirilmesi olduğunu belirterek, “Bunun için eğitim sistemimizdeki tüm sınavlar amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek. 2023 eğitim vizyonunda hedeflenen ölçme değerlendirmedeki soru yaklaşımı, akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme vb. zihinsel becelerin sınanması öne çıkacaktır şeklinde açıklandı. Bilgi depolamak, formül ezberlemek gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaşım sergilenecektir. Bu çalıştayın da amacı bu tip soruların yazılması olacaktır. Sınav öncesi her ay paylaşılacak örnek sorularla belirsizlik ortadan kaldırılacak ve öğrencilerin deneyimi artırılacak” şeklinde konuştu.

“Öğretmen sınavlarında da değişim olacak”

Çalıştayların devam edeceğini, soru yapısı değişimi ve sınav değişiminin 3 yıl içerisinde okullarda öğretmen sınavlarında da olacağını kaydeden Şensoy, “2023 eğitim vizyonunda belirtilen bu hedef doğrultusunda Ekim ve Kasım aylarında yayınlanan örnek soruları bakanlığımızın merkez teşkilatındaki öğretmenlerimizle ve akademisyenlerin desteğiyle hazırladık. Katılımın ve soru çeşitliliğinin artması için 2023 vizyonunda belirtilen çerçevede beceri temelli çoktan seçmeli örnek soru çalışması çalıştayını yapmak istedik ve bunun da ilkini Bolu'da yapıyoruz. Bu anlamda yapılan ilk çalıştay olacak. Çalıştaylarımızı bundan sonrada devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu büyük dönüşümün ilk parçası olarak gördüğüm bu soru yapısı değişimi, sınav değişimi 3 yıl içerisinde okullarımızda merkez sınavlarda olduğu gibi yapmış olduğumuz öğretmen sınavlarında da bu değişim oalcak” dedi.

Şensoy son olarak, 81 ildeki bütün şubelerde alan öğretmenlerini sürecin içine katacaklarını belirterek, “Bakanlıkta arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Fakat bunu ülke sathına yaymak istiyoruz. 81 ilde il müdürlerimizle yaptığımız toplantıda il müdürleri ile bir paylaşım yaptım, illerdeki 4. Sınıftan 10. Sınıfa kadar olan bütün şubelerdeki alan öğretmenlerini de bu sürecin içine katmak için bir çalışma başlattık” ifadelerini kullandı.