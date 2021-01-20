Bolu'da berberler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bolu'da bir berber, aralarında husumet bulunan eski patronunu çıkan kavgada bıçakla yaraladı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Kutucular Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir berber dükkanında çalışan Koray K., aynı sokakta daha önce yanında çalıştığı ve husumetli olduğu berber dükkanı sahibi olan Hüseyin Y. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Koray K., yanında bulunan bıçakla eski patronunu bacağından ve kasığından bıçakladı. Hüseyin Y.'yi kanlar içinde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan ise, karakola giderek polise teslim oldu. Koray K.'nin daha önce Hüseyin Y.'nin yanında çalıştığı ve burada para meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.