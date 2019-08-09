Bolu'da bin 272 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da, jandarma ekiplerinin 3 yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda toplam bin 272 paket kaçak sigarayla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde bir dinlenme tesisinde bulunan 2 otobüs ile D-100 Karayolunda seyir halindeyken durdurulan 1 otobüse operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 3 yolcu otobüsünde toplam bin 272 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.