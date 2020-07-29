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Bolu'da bin 608 kişiden 2'sinde korona virüse bağışıklık tespit edildi

Bolu’da filyasyon ekipleri tarafından bin 608 kişi üzerinde yapılan antikor testinde, sadece 2 kişide korona virüse karşı bağışıklık tespit edildiği açıklandı.

Bolu'da filyasyon ekipleri tarafından bin 608 kişi üzerinde yapılan antikor testinde, sadece 2 kişide korona virüse karşı bağışıklık tespit edildiği açıklandı.


Bolu'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Vali Ahmet Ümit, korona virüse salgınına yönelik uyarılarda bulundu. Alınan tedbirlere bayram tatili boyunca uyulmasını isteyen Ümit, “Özellikle bayramda kurban kesimlerinde, et dağıtım işlemlerinde, bayramlaşmalardan ve kalabalıklardan uzak olmamız gerekiyor. Toplu yemekleri mümkün olduğunca düzenlememiz gerekiyor. Daha sağlıklı yarınlar için, daha güzel bayramlar için, sağlığımız için korona virüsle mücadele çerçevesinde almış olduğumuz tedbirlere her birimiz tam olarak uymamız gerekiyor” dedi.



“Bağışıklığın artacağını düşünüyorum”


Filyasyon ekipleri tarafından bin 608 kişiye antikor testi yapıldığını ve bunlardan yalnızca 2 kişide bağışıklığa rastlandığını ifade eden Vali Ümit, “Bin 608 kişi içerisinde 2 kişi de bağışıklık var. Ama bundan sonra bu bağışıklığın daha da artacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerdeki yükselen rakamlar aynı zamanda bağışıklığın da arttığının ifadesi olacaktır” şeklinde konuştu.

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