İhlas Haber Ajansı

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Bolu'da "Bir Hareketine Bakar" kampanyası kapsamında denetim yapıldı

Bolu’da polis ve jandarma ekipleri "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücüleri durdurarak emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Bolu'da polis ve jandarma ekipleri "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücüleri durdurarak emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdi.


Bolu'da, İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" temalı emniyet kemeri kampanyası kapsamında Anıt Park Kavşağı'nda emniyet kemeri denetimi yapıldı. Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, Bolu İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı ve İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un da katıldığı denetimde sürücüler tek tek durdurularak, emniyet kemeri takılması konusunda uyarıldı.


Trafik kuralları hakkında bilgilendirici broşürlerin de dağıtıldığı uygulamada, sürücüler denetimlerden memnun olduklarını belirtti.

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