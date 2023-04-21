Bolu'da bir sürücü kendi için aldığı tatlıyı görev yapan polis ekiplerine vererek bayramlaştı

Bolu'da Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde uygulama noktasında trafik denetimlerini sürdüren polis ekiplerini gören bir sürücü, aracını yolun kenarına park ederek ekiplere kendi için aldığı tatlıyı verdi ve görevlilerle tek tek bayramlaştı.

Bolu'da Yumrukaya köyü mevkiinde bulunan uygulama noktasında Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde polis ekipleri sürücüleri denetledi. Yaklaşık 1 saat yapılan denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğu görülürken, sürücüler polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Ayrıca ekipler, uygulama noktasında durdurulan sürücülere ‘iyi bayramlar' dileklerinde bulundu.

Kendi için aldığı lokum tatlısını polis ekiplerine ikram etti.

Öte yandan, polis ekiplerinin uygulama yaptığını gören Selami Şen isimli sürücü, uygulama noktasına yakın bir yerde aracıyla durdu. Hayrettin Tokadi Türbesi'ni bayram gününde ziyaret eden Selami Şen, oradan kendisi için aldığı lokum tatlısını polis ekiplerine ikram etti. Uygulama noktasında görev yapan polislerle tek tek bayramlaşan Selami Şen, sonrasında yoluna devam etti.

“Hem bayramlaşmak hem de elimizdeki tatlıyı onlara ikram etmek istedik”

Polislere tatlı ikramında bulunan Selami Şen, “Polisleri görünce durup, hem bayramlaşmak hem de elimizdeki tatlıyı onlara ikram etmek istedik. Hayrettin Tokadi Türbesi'nden tatlı almıştık. Kendimiz için almıştık, geçerken kalabalığı görünce memur beyleri görünce durduk. Onlara ikram edelim dedik” diye konuştu.