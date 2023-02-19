İhlas Haber Ajansı

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Bolu'da bitişik haldeki 5 ev yandı

Bolu’nun Seben ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, bitişiğindeki 4 eve de sıçradı.

Bolu'nun Seben ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, bitişiğindeki 4 eve de sıçradı. Yangın itfaiye ve orman işletme ekipleri tarafından güçlükle kontrol alınırken, 5 ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın, sabaha karşı Kesenözü köyünde ahşap bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, T.K.'ya ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, büyüyerek bitişiğindeki 4 eve daha sıçradı. Yangının sıçradığı 3 evin de ahşap olmasıyla alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bolu, Seben ve Nallıhan itfaiyeleri ile Seben Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince müdahale edilen yangın güçlükle söndürüldü. Yangın sebebiyle 5 ev de kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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