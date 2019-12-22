Bolu'da, Bizans d?nemine ait 30 par?a tarihi eser ele ge?irildi

Bolu’da, jandarma ekiplerinin operasyonunda bir otomobilde yap?lan aramada Bizans d?nemine ait 29 adet sikke ile 1 adet krali?e mezar ta??yla yakalanan 2 ki?i g?zalt?na al?nd?.
Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda bir otomobilde yap?lan aramada Bizans d?nemine ait 29 adet sikke ile 1 adet krali?e mezar ta??yla yakalanan 2 ki?i g?zalt?na al?nd?.
Edinilen bilgiye g?re, ?l Jandarma Komutanl??? ekipleri, Sakarya'dan Ankara'ya tarihi eser ta??nd??? ihbar? ?zerine ?al??ma ba?latt?. TEM Otoyolu ?zerinde tarihi eserlerin ta??nd??? otomobili takibe alan ekipler, D?rtdivan mevkiinde arac? durdurdu.
Otomobil i?erisinde yap?lan aramalarda 29 adet Bizans d?nemine ait tarihi eser sikke ve 1 adet Bizans d?nemine ait krali?e mezar ta?? yakalad?. Ara?ta bulunan Mahmut ?. ile ?smail G. g?zalt?na al?nd?. ??pheliler ifadeleri al?nmak ?zere jandarma komutanl???na g?t?r?ld?.
Olayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.