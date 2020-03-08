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Bolu'da, bonzai ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Bolu’da, polis ekiplerinin şehir merkezinde şüpheli gördükleri otomobilde yaptıkları aramada 6,25 gram bonzai ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin şehir merkezinde şüpheli gördükleri otomobilde yaptıkları aramada 6,25 gram bonzai ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde şüpheli şahıslara yönelik olarak yaptıkları uygulamada park halinde bulunan bir otomobilde arama yaptı.


Araç içerisinde yapılan aramada 6,25 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan Ö.Ö. (37) gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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