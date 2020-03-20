İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, camiye giremeyen vatandaşlar kapıda namaz kıldı

Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan cemaatle namaz kılınmaması kararı sonrası, camiye giremeyen 5 vatandaş kapıda namaz kıldı.

Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan cemaatle namaz kılınmaması kararı sonrası, camiye giremeyen 5 vatandaş kapıda namaz kıldı.


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm Türkiye'de, camilerin Cuma günü ikindi namazına kadar kapalı olmasına karar verildi. Bolu'da ise 5 vatandaş, öğle ve Cuma namazını kılmak için geldiği Yıldırım Beyazıt Cami'nin kapalı olduğunu fark etti. Kapıdaki uyarıları okuduktan sonra caminin kapısına giden vatandaşlar, burada namazlarını kıldı. İbadetlerini tamamlayan vatandaşlar daha sonra da caminin önünden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.