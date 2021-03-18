Bolu'da, Çanakkale Zaferi ve şehitler dualarla anıldı

Bolu'da, Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yılı şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende kutlandı.

Bolu'da, Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yılı dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Pandemi sebebiyle sınırlı katılımcıyla gerçekleştirilen törene, Vali Ahmet Ümit, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitler için 3 el saygı atışı yapıldı.

Törende konuşan Piyade Adem Şimşek, “Yüce ulusumuzun gücü, saygınlığı, onuru, huzuru, bağımsızlığı ve istikbali şehit kavramında gizlidir. Şehitler ulusun varlığının bekası için can vererek kendilerinden sonra gelen nesillere yaşam hakkını kazandıran ulu çınarlardır. Türk vatanı ise kahraman şehitlerimizin kanıyla sulanan toprağın adıdır. Girdiği çatışmada yaraladığı düşman askerini canını tehlikeye atarak sırtına alıp düşman siperlerine kadar götürme cesaretini gösteren Mehmetçik, düşmanın her bir rütbesindeki askerini kendisine hayran bırakacak asil bir davranış sergileyerek, savaşın yalnızca öldürmekten ibaret olmadığını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır” dedi.

Tören, şehitler için yapılan dua ve Vali Ahmet Ümit'in şehitlik defterini imzalamasının ardından sona erdi.