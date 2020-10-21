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Bolu'da çatısını onardığı 5 katlı binadan düşen şahıs öldü

Bolu’da, 5 katlı apartmanın çatı katındaki terası onarmak istediği sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen 2 çocuk babası, hayatını kaybetti.

Bolu'da, 5 katlı apartmanın çatı katındaki terası onarmak istediği sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen 2 çocuk babası, hayatını kaybetti.


Olay, saat 11.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Vaysal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Kartallıoğlu, 5 katlı apartmanın çatı katındaki terası onardığı sırada dengesini kaybederek bahçe duvarı ile yan apartmanın arasındaki beton zemine düştü. Yaklaşık 20 metrelik yükseklikten büyük bir gürültüyle yere düşen Kartallıoğlu'nu gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Kartallıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.


2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kartallıoğlu'nun cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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