İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da cep telefonu kaçakçılığı: 2 gözaltı

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda 105 bin lira değerinde 30 adet kaçak telefonla yakalanan Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda 105 bin lira değerinde 30 adet kaçak telefonla yakalanan Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptıkları uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan 2 kişinin panik halinde davranışlarından şüphelenen ekipler şahısları indirerek otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 105 bin lira olan 30 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.


Araçta bulunan ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen B.C. (21) ve T.S. (21) gözaltına alına alınarak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.