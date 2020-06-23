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Bolu'da cezaevi firarisi tutuklandı

Kocaeli’de karıştığı silahlı yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.

Kocaeli'de karıştığı silahlı yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.P. (25), Bolu'da yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de silahlı yağma suçuna karışan S.P. (25), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan S.P.'nin kaldığı cezaevinden firar etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. S.P., saklandığı evi tespit eden ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen S.P., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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