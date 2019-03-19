Bolu'da, CHP'li başkan adayına vatandaştan HDP tepkisi

Bolu'da, cadde üzerinde canlı yayın yaparak vatandaşlarla sohbet eden Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, bir vatandaşın HDP tepkisi üzerine yayını kısa sürede bitirmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Millet İttifakı'nın CHP'li Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, şehrin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak seçim çalışması yaptı. Özcan, caddede yürüyen bir kadınla selamlaşmak üzere yanaşınca hiç ummadığı bir tepki ile karşılaştı. Kendisini tanımayan kadın, “siz kimsiniz” diye sorunca, 8 yıldır milletvekilliği yapan Özcan, vasfını söylemeden yalnızca “Ben Tanju Özcan” diyerek cevap verdi.

Partisinin ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini propaganda süresince hiçbir yerde anmaması nedeniyle partililerin de tepkisini çeken Tanju Özcan, kadının “Hangi Parti” baskısı üzerine CHP demek zorunda kaldı.

Tanju Özcan'ın daha önce Muharrem İnce ile birlikte Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevine ziyarete giderken arabada çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşıp, sonrasında “gittim ama içeri girmedim” diye savunmaya çalışmasını hatırlayan Bolulu Vatandaş, CHP'nin HDP ile örtülü ittifakına sert tepki gösterdi.

Vatandaşın, “Allah aşkına o teröristlerle ne işiniz var” tepkisini Özcan, “Ne alakası var, Ne alakası var” diyerek geçiştirmeye çalıştı. Bolu'da HDP'nin adayı olduğunu hatırlatarak durumu kurtarmaya çalışan Özcan'a, canlı yayını izleyen vatandaşlardan, “İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin gibi illerde çok daha yüksek oy alan HDP'nin, yüzde 1,5 oy aldığı Bolu'da, konjonktür gereği, rica minnet aday çıkarması tiyatrodan başka bir şey değildir” tepkileri geldi.

CHP'li aday Özcan'na vatandaşlardan gelen eleştiriler, HDP ve teröristlerle birlikte yürümek noktasında kalmadı. Bir vatandaşın, “Hangi Partidensin?” sorusu üzerine “CHP” cevabını alınca, “Bu güne kadar memlekette bir taş üstüne bir taş koymuşluğunuz var mı?” sorusuna Özcan cevap veremedi.

Gelen tepkiler üzerine Özcan, yaptığı canlı yayını kısa sürede bitirmek zorunda kaldı.