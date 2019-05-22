Bolu'da çıkan yangın traktör ve odunluğu küle döndürdü

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında odunluk ve içinde bulunan traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Dörtdivan'ın Çitler Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Karagöz'ün evinin yanında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karagöz'ün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını Karagöz'e ait eve sıçramadan söndürdü. Yangında, odunluk ve içerisinde bulunan traktör kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.