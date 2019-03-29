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Bolu'da çıkan yangında 4 hektarlık orman zarar gördü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre Bolu'nun Mudurnu İlçesi Ormanpınar köyü yakınlarında bulunan ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Yangın çıkan bölgede 4 hektarlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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