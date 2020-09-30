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Bolu'da çocuk parkına bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Bolu’da çocuk parkının içine bırakılan ve fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan spor kıyafetleri çıktı.

Bolu'da çocuk parkının içine bırakılan ve fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan spor kıyafetleri çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Kızılay Parkı içerisine bırakılmış çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, parkın çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak parka girişi engellemek için şeritle bölgeyi kapattı. Alınan önlemlerin ardından olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı ekip tarafından yapılan hazırlıkların ardından çocuk parkında bulunan çantaya fünye yerleştirildi. Yapılan uyarıların ardından, fünye ile patlatılan çantanın içerisinden spor kıyafetleri çıktı.

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