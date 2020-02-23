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Bolu'da, çocuklar Sonic Boom etkinliği ile doyasıya eğlendi

Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, küçük ziyaretçilerine Sonic Boom etkinliği ile keyifli anlar yaşattı.

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, küçük ziyaretçilerine Sonic Boom etkinliği ile keyifli anlar yaşattı.


Bolululara hizmetini sürdüren 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları eğlence dolu dünyanın kapılarını severek izledikleri Sonic Boom ile açtı. Düzenlenen etkinlik ile minik ziyaretçiler, Sonic Boom maskot karakteri ve hayran bırakan gösterileri ile eğlenceli anlar geçirdi. Etkinlik alanında hatıra fotoğrafları çektiren ziyaretçiler, oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı.

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