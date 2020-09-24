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Bolu'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

Bolu’da, jandarma ekiplerinin tarihi eser operasyonunda 11 adet sikke ve 7 adet heykelle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, jandarma ekiplerinin tarihi eser operasyonunda 11 adet sikke ve 7 adet heykelle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takibe alınan şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerinde durdurdu. Araçta ve sürücü üzerinde yapılan aramada, 11 adet sikke ile 7 adet heykel obje ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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