Bolu'da Cumhuriyet'in 97. Yılı kutlandı

Bolu'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'inci yılı, korona virüs salgını dolayısıyla sınırlı sayıda katılımcıyla kutlandı.

Bolu'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'inci yılı, Kent Meydanı'nda bulunan Bolu Valiliği'nin bahçesinde korona virüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla kutlandı. Törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende konuşan Vali Ahmet Ümit, “Bin yıldır dünyanın en gözde ama üzerinde en çok mücadele edilen coğrafyasında yaşamamızın bedelini yaşamlarıyla ödeyen şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.

Vali Ümit'in konuşmasının ardından başta emniyet ve jandarma ekipleri olmak üzere kamu kurumları araçlarıyla geçiş töreni düzenledi.