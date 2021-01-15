Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Bolu'da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Irak uyruklu 2 şüphelinin Bolu'da olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla , M.H.H.A.(30) ve A.H.A.R.(46) adlı iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar, tamamlanan işlemleri sonrasında Bolu Adliyesine sevk edildi.