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Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

Bolu’da 2 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 DEAŞ terör örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da 2 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 DEAŞ terör örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan 2 farklı adreste DEAŞ terör örgütü üyelerinin yaşadığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin eş zamanlı yaptıkları operasyonda, aynı evde yaşayan Suriye uyruklu A.E. (31) ve F.A.E. (21) ile farklı bir evde bulunan A.C.E. (56) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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