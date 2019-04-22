Bolu'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Bolu'da iki ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 DEAŞ terör örgütü mensubu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin Suriye'de DEAŞ'ın aktif eylemlerinde yer aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iki farklı adreste DEAŞ terör örgütü üyelerinin yaşadığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin eş zamanlı yaptıkları operasyonda aynı evde yaşayan Suriye uyruklu Ahmed Elabdullah (31) ve Firas Atiye Alabdan (21) ile başka bir evde kalan Avad Cemğan Elabdullah (54) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Firas Atiye Alabdan ve Avad Cemğan Elabdullah'ın Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif görevlerde bulunduğu, silah ve bomba yapımı eğitimi aldıkları öğrenildi.