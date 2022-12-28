İhlas Haber Ajansı

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Bolu'da DEAŞ ve FETÖ'den gözaltına alınan 3 şüpheli adliyede

Bolu’da, terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları çalışmalar çerçevesinde Ankara'da yapılan operasyonda Irak uyruklu H.E.B. gözaltına alındı. H.E.B'nin örgütte faaliyet yürüttüğü öğrenildi.


Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması çerçevesinde, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddia edilen ev kadını L.K. ile Yalova'da özel bir hastanede doktor olarak görev yapan A.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan Bylock kaydı bulunduğu öğrenildi.


İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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