Bolu'da dereler taştı: Yollarda göçükler meydana geldi

Bolu'da sabah erken saatlerde itibaren etkili olan yağış nedeniyle dereler taştı, yollarda göçükler meydana geldi.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle Bolu şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı yolunda dereler taştı. Taşan dereler nedeniyle Bolu ile Abant yolu arasında göçükler meydana geldi. Araçlar bölgede kontrollü olarak ilerledi. Taşan derelerin yakınında bulunan çam ağaçlarının bir kısmı dere sularına kapıldı. Su taşkınları Abant Gölü Milli Parkı piknik alanlarında da etkili oldu.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları bölgede devam ediyor. Yağışın Bolu'da 3 gün daha etkili olması bekleniyor.