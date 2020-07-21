İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da dereye düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Bolu’da, su içmek için indiği dereye düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kepçeye bağlanan halat ile kurtarıldı.

Bolu'da, su içmek için indiği dereye düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kepçeye bağlanan halat ile kurtarıldı.


Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Örencik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyden geçen Ilıcakınık Deresi çevresinde ineğini otlatan Mehmet Arslan isimli vatandaş, ineğin su içtiği sırada dereye düştüğünü gördü. İneğin vücudunun tamamen suyun içinde kaldığını gören Arslan, eşinin de yardımıyla ineğini kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayakları çamura saplanan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Suya batan ineği halatla bir iş makinesine bağlayan itfaiye ekipleri, sudan çıkararak sahibine teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.