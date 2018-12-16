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Bolu'da dev Köroğlu heykeli yerine konuldu

Bolu’da yaptırılan yaklaşık 20 ton ağırlığındaki Köroğlu heykeli, Uluslararası Köroğlu Parkı’nda yerden 65 yükseklikteki kaidesine konuldu.

Bolu'da yaptırılan yaklaşık 20 ton ağırlığındaki Köroğlu heykeli, Uluslararası Köroğlu Parkı'nda yerden 65 yükseklikteki kaidesine konuldu.


Bolu Belediyesi tarafından 2016 yılında yapımına başlanan ve 16 Türk devletinin kültürel mirasını yansıtacak olan 75 bin metrekarelik alandaki Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı'nın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kazakistan'dan gelen ve kaidesiyle 65 metre yüksekliğe ulaşacak olan Köroğlu heykeli 3 parça halinde inşaat alanına getirildi.


Parka getirilen heykelin 1 hafta süren montaj çalışmalarının ardından, özel bir vinç yardımıyla dev Köroğlu heykeli kaidenin üzerine konuldu. Işıklandırma çalışmalarının ardından Bolu'nun her yerinden görülebilecek olan Köroğlu heykeli ile ilgili duygularını paylaşan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, “Tarihi bir an diye düşünüyorum. Bu parkın yapımında başından beri görev aldığım için başta Belediye Başkanımız ve ekibim adına çok mutluyum. Heykeli yerine koyduktan sonra parkı hizmete açarak Bolu halkı ve Türk dünyasının kullanabileceği bir yer olarak yapabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

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