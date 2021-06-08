Bolu'da devrilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bolu'da kesim yapılan ormanlık alanda devrilen ağacın altında kalan 2 çocuk babası şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeniköy Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanda kesim yapan Adem Bakırcı (39) çalıştığı bölgede devrilen ağacın altında kaldı. Kesim yapan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında olay yerine traktörlerin yol açması sayesinde ulaşan sağlık ekipleri, Adem Bakırcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bakırcı'nın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.