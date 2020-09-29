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Bolu'da devrilen ağacın kopardığı elektrik teli ormanı yaktı

Bolu’da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın kopardığı elektrik direği orman yangınına neden oldu.

Bolu'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın kopardığı elektrik direği orman yangınına neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Çatakören köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik direğinin telini kopardı. Ağaçların arasına düşen elektrik direği yangına neden oldu. Dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazöz sevk edildi. Küçük bir alanda etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kopan elektrik telinin onarılması için çalışma başlatıldı.

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