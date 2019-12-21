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Bolu'da, devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Bolu’da, belediyeye ait katı atık depolama tesisinde toprak döktüğü sırada devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye tarafından aracın ön camı kırılarak kurtarıldı.

Bolu'da, belediyeye ait katı atık depolama tesisinde toprak döktüğü sırada devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye tarafından aracın ön camı kırılarak kurtarıldı.


Olay, saat 16.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi'ne ait katı atık depolama tesisinde çalışan İbrahim Adıgüzel idaresindeki 14 GA 796 plakalı kamyon, tesis içerisinde toprak döktüğü sırada devrildi.


Sürücü Adıgüzel'in yan yatan kamyonda sıkışması üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu, araçta sıkışan sürücü kamyonun ön camı kırılarak kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim Adıgüzel, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine götürüldü. Kazadan yaralı kurtulan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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