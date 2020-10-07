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Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tomruk taşıdığı sırada devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tomruk taşıdığı sırada devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı İneciler köyünde yaşayan Sabahattin Yılmaz isimli vatandaş, Elmacıkdere Güney Yaylası'nda tomruk taşıdığı sırada kullandığı traktör devrildi. Traktörün devrildiğini gören diğer köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede traktörün altında kalan Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nı incelemesinin ardından traktörün altından çıkarılarak Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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