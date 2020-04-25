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Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü son anda yaralı kurtuldu

Bolu’da ormandan inerken kontrolden çıkarak devrilen traktörden atlamayı başaran sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Bolu'da ormandan inerken kontrolden çıkarak devrilen traktörden atlamayı başaran sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu.


Olay, saat 14.00 sıralarında Çepni köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Akyol idaresindeki 14 AK 547 plakalı traktör orman yolundan tarlaya indiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörden son anda atlayarak altında kalmaktan kurtulan sürücü Akyol yaralandı. Akyol'un yardım istemesi üzerine olay yerine gelen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktör sürücüsü Şükrü Akyol, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, tedavisi için İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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