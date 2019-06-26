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Bolu'da doğa tutkunlarından 18 kilometrelik yürüyüş

Bolu’nun doğal güzelliklerini yürüyerek keşfetmek isteyen 35 doğa tutkunu, Yedigöller’de 18 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bolu'nun doğal güzelliklerini yürüyerek keşfetmek isteyen 35 doğa tutkunu, Yedigöller'de 18 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Bolu Belediyesi ve Bolu Doğa Deneği işbirliğinde, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Yedigöller Milli Parkı mevkiinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Türkiye'nin uluslararası işaret sistemiyle belirlenen en uzun yürüyüş parkurlarına sahip olan Bolu'ya gelen 35 doğa tutkunu, bin 707 rakımlı tepeden başlanılan ve 820 rakıma kadar inilen yürüyüşte dik yamaçlardan, derelerden ve göllerden geçerek 18 kilometre boyunca yürüdü. Zorlu ve bir o kadar da keyifli geçen yürüyüşte, Yedigöller'in görülmemiş güzelliklerini keşfeden doğaseverler, güzergah boyunca bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

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