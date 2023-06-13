Bolu'da doğalgaz borusu patladı

Bolu’da kanalizasyon çalışmaları esnasında doğalgaz borusu kepçe darbesiyle patladı.
Bolu'da kanalizasyon çalışmaları esnasında doğalgaz borusu kepçe darbesiyle patladı. Sızan gaz çevreye yayılırken, ekipler gazı kestikten sonra boru hattında onarım çalışması gerçekleştirdi.
Olay, Borazanlar Mahallesi Ayvaz Sokak'ta meydana geldi. Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kepçeyle kanalizasyon çalışması gerçekleştirdiği esnada, doğalgaz borusunu patlattı. Sızan gaz mahalleye yayılırken çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve doğalgaz firması yetkileri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yoğun gaz kokusu sebebiyle sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridiyle kapattı. Sızıntı yaşanan hattaki doğalgazın kesilmesinin ardından ekipler boru hattında onarım çalışması gerçekleştirdi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı