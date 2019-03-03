Bolu'da, doğalgaz istasyonunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, gazın kesilmesiyle son buldu.

Olay, gece saatlerinde D-100 karayolu Paşaköy mevkisinde bulunan bir doğalgaz dolum istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin hemen yanında bulunan doğalgaz dolum tesisinde gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz bakım ekipleri sevk edildi.

Terminal binasını boşaltan ekipler, herhangi bir patlama riskine karşı da, bölgedeki giriş ve çıkışları kapatarak vatandaşları uzaklaştırdı. Alevlerin metrelerce yüksekliğe çıktığı yangın, doğalgaz acil ekiplerinin gaz akışını kesmesiyle son buldu. Alevlerin durdurulmasıyla birlikte bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat boyunca soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2014 yılında da patlama olmuştu

2014 yılında aynı istasyonda patlama meydana gelmiş ve doğalgaz istasyonundaki dolum tüpleri 100 metre ileride bulunan terminale kadar ulaşmıştı. Terminalin ön cephesi büyük hasar alırken, olayda yaralanan olmamıştı.