Bolu'da, dolandırıcılık çetesi operasyonunda 8 tutuklama

Bolu merkezli 8 ilde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan ve aralarında 3 hackerin da bulunduğu çeteye yapılan operasyonda adliyeye sevk edildin 17 kişiden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da oltalama yöntemi ile banka ve kredi kartları bilgilerini ele geçirerek, vatandaşların hesaplarından internet bankacılığı yöntemleri ile para çalındı. Mağdurların şikayetleri sonrasında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçlamaları ile soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 30 dolandırıcılık olayında 447 bin 189 TL'lik vurgun yapıldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Kayseri olmak üzere toplam 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda içlerinde 3 hacker ve örgüt lideri T.A.'nın da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Turgut Altınkaya, Muhsin Çakır, Ersin Güler, Nurettin Karakurt, Savaş Emirzeoğlu, Orhan Yılgündüz, Yaşar Bedirhan Bedir ve Aykut Kılıç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.Ü., İ. H. E., İ. T., S. K., S. Ö., A. E., H. K., C. S. ve E. B. isimli şahıslar ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.