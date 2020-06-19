İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, dolandırıcılık çetesi operasyonunda 8 tutuklama

Bolu merkezli 8 ilde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan ve aralarında 3 hackerin da bulunduğu çeteye yapılan operasyonda adliyeye sevk edildin 17 kişiden 8’i tutuklandı.

Bolu merkezli 8 ilde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan ve aralarında 3 hackerin da bulunduğu çeteye yapılan operasyonda adliyeye sevk edildin 17 kişiden 8'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'da oltalama yöntemi ile banka ve kredi kartları bilgilerini ele geçirerek, vatandaşların hesaplarından internet bankacılığı yöntemleri ile para çalındı. Mağdurların şikayetleri sonrasında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçlamaları ile soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 30 dolandırıcılık olayında 447 bin 189 TL'lik vurgun yapıldığı belirlendi.


İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Kayseri olmak üzere toplam 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda içlerinde 3 hacker ve örgüt lideri T.A.'nın da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.


İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Turgut Altınkaya, Muhsin Çakır, Ersin Güler, Nurettin Karakurt, Savaş Emirzeoğlu, Orhan Yılgündüz, Yaşar Bedirhan Bedir ve Aykut Kılıç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


S.Ü., İ. H. E., İ. T., S. K., S. Ö., A. E., H. K., C. S. ve E. B. isimli şahıslar ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.