Bolu'da donmuş göle düşen köpeği kurtarmak için seferber oldular

Bolu'da, Sarıalan yaylasında bulunan bir otelin önündeki büyük bölümü donmuş göle düşen ve ölmek üzere olan 'Lisa' isimli köpek, otel yetkililerinin canlarını hiçe sayarak donmuş göle kayıkla girmeleri sonucu kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıalan yaylasında bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun zamandır otel çevresinde bulunan ve otelin maskotu haline gelen Lisa isimli köpek, otelin önündeki büyük bölümü donmuş gölde yürüdüğü sırada kırılan buz parçalarının arasından göle düştü. Köpeğin göle düştüğünü ve çıkamadığını gören otel müşterileri durumu otel yetkililerine haber verdi. Lisa'nın düştüğü yeri gören otelin sahibi Erdal Bayrak, otelin müdürü Tolga Ekşi, kayak hocası Serhat Cengiz ve diğer otel çalışanları donmak üzere olan Lisa'yı kurtarmak için seferber oldu.

200 kiloluk kayığı metrelerce taşıdılar

Otel yetkilileri göl kenarında bulunan bir kayığı önce bulunduğu yerden göle sokmaya çalıştı. Kalın buz tabakası nedeniyle kayığı göle sokamayan yetkililer, 200 kiloluk kayığı metrelerce köpeğin düştüğü yere yakın bölgeye taşıdılar. Daha sonra kayıkla göle açılan Erdal Bayrak ve Serhat Cengiz, buzları kırarak köpeğin yanına kadar ilerledi. Ölmek üzere olan köpek sudan kayığa bindirilerek karaya çıkarıldı. Çalışır halde bekletilen kamyonete bindirilen Lisa, bir süre araçta ısıtıldıktan sonra otele getirilerek hamamda tüyleri kurutuldu. Otele çağrılan veteriner hekimin kontrol ettiği köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Lisa'nın kurtarılma anları cep telefonuyla kaydedilirken, kurtarılma anında otel yetkililerinin ve müşterilerin yaşadıkları panik hali güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

“Şu an sağlıklı”

Köpeği kurtarmak için kayıkla göle açılan kayak hocası Serhat Cengiz, “Yemek molası vermiştik. Müşterilerimiz köpeğin göle düştüğünü söylediler. Biz de Tolga ve Erdal beyle kayıkları aldık. Göl buz tuttuğu için buzları kıra kıra otelimizin maskotu Lisa'yı gölden çıkardık. Hamamda yıkadık. Isısı yerine geldi. Şu an sağlıklı” dedi.

“Buzları kıra kıra gittik”

Otel müdürü Tolga Ekşi ise, “Aşırı buzlanma vardı. Buzları kıra kıra gittik. Sanırım bir saat kadar gölün içinde kaldığını tahmin ediyoruz. Ama çok şükür iyi. Çıkardığımız gibi hemen sıcak bir ortama koyduk. Yıkadık, temizledik. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Müşterilerimizden de Allah razı olsun” şeklinde konuştu.