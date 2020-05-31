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Bolu'da EDS direklerine çarpan tır, refüje çıkarak durabildi

Bolu’da, D-100 karayolu üzerinde seyrederken damperi açılan tır, önce Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direklerini devirip, daha sonra orta refüje çıktı.

Bolu'da, D-100 karayolu üzerinde seyrederken damperi açılan tır, önce Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direklerini devirip, daha sonra orta refüje çıktı.


Kaza, 13.30 sıralarında D-100 karayolunun Bolu kesimi Kılıçarslan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramiz Ata kontrolünde Ankara istikametinde seyreden kum tozu yüklü 16 AAZ 928 plakalı tırın damperi açılmaya başladı. Açılan damper yol üzerinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direklerine çarpması sonucu tır orta refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirirken, damperin çarptığı direkler ve tırda yüklü olan kum tozunun yola düşmesi sonucu ulaşım her iki şeritten de ulaşıma kapandı.


Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yüzünden ulaşıma kapanan yolun trafik akışını yan yollardan sağladı. Yola düşen kum tozu ve EDS direklerinin kaldırılması için Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara başladı.



“Yavaş olmasanız çok daha kötü olurdu”


Kazayı gören bir vatandaş ise Ramiz Ata'ya, yavaş olmasa çok daha kötü olabileceğini söyleyerek, “Orada gördüm, yavaş yavaş kalkıyordu. Bağırdım, çağırdım yavaştınız Allah'tan. Yavaş olmasanız çok daha kötü olurdu” dedi.


Tır şoförü Ata ise, “Seyir halindeyken oldu. Zaten vurduktan sonra anladım. Damper kalkmış. Hiç böyle bir şey başıma gelmemişti” ifadelerini kullandı.

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