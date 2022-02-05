Bolu'da, eksi 22,4 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan meteorolojik parametrelerde, bu gece eksi 22,4 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bin 711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 22,4 derece olarak kaydedildi. Türkiye'nin en soğuk ikinci ili sıfırın altında 18,8 dereceyle Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı, üçüncü yeri ise sıfırın altında 18,5 dereceyle Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karadilli beldesi oldu.