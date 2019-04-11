Bolu'da, eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis cezası

Bolu'da T.D. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Taşkesti eski Belediye Başkanı Saim Çevik'e 10 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Olay, 2017 yılının Ekim ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönemin Mudurnu İlçesi Taşkesti eski Belediye Başkanı Saim Çevik, sosyal medya üzerinden tanıştığı T.D. isimli kadını işe aldırma vaadiyle Bolu'da buluştu. Bir restorantta yemek yedikten sonra Çevik'in evine gitmek için otomobile bindikleri sırada, iddiaya göre Çevik, T.D.'yi taciz etti. İkili, Çevik'in evine girdikleri sırada T.D. birinci kattaki evin balkonundan atladı. T.D.'nin balkondan atladığını gören Çevik, paniğe kapılarak evden kaçtı. T.D. ise, sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede tedavisinin ardından taburcu oldu.

Hastaneden çıkan T.D., kendisini zorla alıkoyulduğu ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Çevik'ten şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Çevik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çevik, hakkında 'basit cinsel saldırı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu yargılanan Çevik, 2018 yılının Şubat ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eski Belediye Başkanı Saim Çevik'in Bolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün karar duruşması görüldü. Duruşmaya katılmayan Çevik hakkında, 'hürriyeti tahdit' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Saim Çevik hakkında İstinaf Mahkemesi'nin kararı bekleniyor.