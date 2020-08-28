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Bolu'da esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Bolu’da jandarma ekiplerinin operasyonunda 630 gram esrar ve 10 kök kenevirle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da jandarma ekiplerinin operasyonunda 630 gram esrar ve 10 kök kenevirle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Uyuşturucu madde yetiştirilen bölgeyi gözetim altına alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.


Operasyonda, ormanlık alana ektiği 10 kök kenevir ve eviyle aracında yapılan aramalarda da 639 gram esrarla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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