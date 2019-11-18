Bolu'da esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları operasyonda 12 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, Bolu sınırları içerisine girdiğini tespit ettiği uyuşturucu madde taşıyan otomobili takibe alarak, kurulan uygulama noktasında operasyon yaptı. Operasyonda, narkotik köpeği ile araç içerisinde yapılan aramada 12 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan Mehmet Sıddık Çelik (56) ve Şeref Demirdaş (53) gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.